«Азери-Чираг-Гюнешли» является месторождением мирового класса

Добыча нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия достигла четырех миллиардов баррелей, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на bp, которая является оператором разработки АЧГ, передает Day.Az.

"Общий объем добычи в 4 миллиарда баррелей был транспортирован через Азербайджан, Грузию и Турцию на мировые рынки в основном по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Баку-Супса от Сангачальского терминала недалеко от Баку. На сегодня по БТД транспортировано около 3,7 миллиарда баррелей нефти, загруженных на 4847 танкерах в основном с АЧГ", - сказали в компании.

Как отметил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, это важная веха, которая еще раз демонстрирует, что АЧГ является месторождением мирового класса.

"Добыча на месторождении началась 7 ноября 1997 года с платформы "Чираг". Сегодня Азербайджан отмечает 27-ю годовщину подписания "Контракта века" по АЧГ, что является важным днем ​​в новой истории страны, а также День нефтяника", - добавил он.

Отметим, что доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: BP (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited - OVL (2,31 процента).