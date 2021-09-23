Азербайджан и Казахстан договорились об ускорении создания площадки межрегиональной торговли

Между Казахстаном и Азербайджаном достигнута договоренность об ускорении работы по созданию трехсторонней с участием также Грузии совместной компании в торгово-транспортной сфере в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Было отмечено, что данная площадка, обеспечив кратчайший путь перевозки грузов из Прикаспийского региона в Европу и Причерноморье, позволит эффективно управлять растущими потоками межрегиональной торговли.

В ведомстве подчеркнули, что развитие транзитно-транспортных коридоров, связывающих Казахстан и Азербайджан, является одним из драйверов сотрудничества.

"Несмотря на пандемию, взаимные транзитные перевозки динамично растут по всем видам наземного и морского транспорта. Казахстан активно сотрудничает с Азербайджаном в рамках модернизации всей инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). В этом ключе в рамках последнего заседания Совместной межправительственной комиссии 9 сентября 2021 года с азербайджанской стороной была достигнута договоренность об ускорении работы по созданию трехсторонней совместной компании в торгово-транспортной сфере между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией в рамках ТМТМ", - сказали в министерстве торговли и интеграции Казахстана.