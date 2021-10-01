ТуранБанк, активно сотрудничающий с важнейшими международными финансовыми институтами, вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) успешно завершил первый проект технической поддержки, реализуемого в рамках Программы технического сотрудничества по улучшению потенциала финансовых посредников.

Проект, реализованный в рамках модулей Риск, Комплаенс охватывал области эффективного управления мер контроля рисков в банке,совмещение процедур комплаенс с международными стандартами и совершенствование организационной структуры. Результаты,полученные в рамках проекта, планируются применить в Банке на следующих этапах.

Проект был успешно реализован влиятельной международной консалтинговой компанией TA Consult Partners. Данный проект реализован при поддержке Фонда инициативы Европейского Союза EU4Business и Министерства финансов и казначейства Турции.

Уделяя особое внимание сотрудничеству с иностранными финансовыми институтами, наш Банк продолжит сотрудничество как с Европейским банком реконструкции и развития, так и с другими финансовыми институтами по потенциальным бизнес-проектам.

ТуранБанк

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