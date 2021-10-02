На этой неделе манат укрепился к российскому рублю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

20 сентября

1,7

27 сентября

1,7

21 сентября

1,7

28 сентября

1,7

22 сентября

1,7

29 сентября

1,7

23 сентября

1,7

30 сентября

1,7

24 сентября

1,7

01 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0025 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9816 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0114 маната (0,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

20 сентября

1,9912

27 сентября

1,9932

21 сентября

1,9944

28 сентября

1,9881

22 сентября

1,9921

29 сентября

1,9863

23 сентября

1,99

30 сентября

1,9724

24 сентября

1,9961

01 октября

1,9682

Средний курс за неделю

1,993

Средний курс за неделю

1,9816

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

20 сентября

0,0232

27 сентября

0,0234

21 сентября

0,0232

28 сентября

0,0235

22 сентября

0,0233

29 сентября

0,0234

23 сентября

0,0233

30 сентября

0,0234

24 сентября

0,0234

01 октября

0,0233

Средний курс за неделю

0,0233

Средний курс за неделю

0,0234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1915 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0045 маната (2,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

20 сентября

0,1965

27 сентября

0,1917

21 сентября

0,1961

28 сентября

0,1927

22 сентября

0,1971

29 сентября

0,1914

23 сентября

0,1962

30 сентября

0,1906

24 сентября

0,1939

01 октября

0,1912

Средний курс за неделю

0,196

Средний курс за неделю

0,1915