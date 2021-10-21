Сеть магазинов «Техномарт» провела ребрендинг

Сеть магазинов "Техномарт", функционирующая под тем же названием с 2019 года, провела ребрендинг!

Основная цель ребрендинга - донести до населения философию "Техномарт" более доступным способом. А чтобы узнать больше, давайте, еще раз познакомимся!

Новый день, новые желания, жизнь и вообще все живое берет свое начало от солнца. Источником вдохновения обновленной компании стало именно солнце. "Техномарт", выбравший желтый цвет, как основной, создал свое "солнце". Таким образом, было достигнуто желание подчеркнуть неиссякаемую энергию бренда, а также приятные моменты, которые он всегда дарит людям, реализуя их потребности.

Затем последовал поиск слогана, который бы выражал это "солнце" в наилучшем виде.

В процессе определения слогана "Техномарт", за основу был взят факт предоставления пользователям десятков продуктов мирового класса в многочисленных магазинах Баку и регионах, и то, что компания всегда ориентируется на потребности своих клиентов и предлагает им особый подход и доступные цены.

У "Техномарт" всегда одно направление - к высокому сервису, качественным технологиям, новым возможностям, а главное, к каждому человеку. "Техномарт" - ближе к тебе!

В результате ребрендинга "Техномарт" удалось успешно донести свою философию до каждого. Таким образом, нетрудно предсказать, что компания станет еще более привлекательным брендом для населения. "Техномарт" готов разрушить границы между своими клиентами, показав, что их желания всегда первостепенны.

Мы уверены, что согласно своим обещаниям "Техномарт" всегда будет радовать население новыми возможностями и кампаниями.