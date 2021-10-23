Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 октября повысилась на 1,54 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,69 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,51 доллара - до 85,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,77 доллара, составив 81,64 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 октября повысилась на 1,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,97 доллара за баррель.