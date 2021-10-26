Состоялось общее собрание акционеров ABB (R)

25 октября 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ABB". На заседании было принято решение об изменении состава Наблюдательного совета АВВ, членами которого стали Шахмар Мовсумов, Эмин Гусейнов, Халид Ахадов, Матин Эйнуллаев, Фахри Исмаилов.

Общее собрание акционеров АВВ вынесло решение переизбрать Шахмара Мовсумова на должность Председателя Наблюдательного совета Банка.

На заседании также было принято решение вновь избрать Аббаса Ибрагимова на пост Председателя Правления АВВ.

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