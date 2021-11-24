Возможность заработать с банком АВВ (R)

АВВ запускает кампанию "Black Friday". Кампания продлится до 30 ноября, клиенты на льготных условиях смогут получить дебетовые карты TamKart Visa Classic, Mastercard Standard, дебетовые карты Azercell co-brand, а также дебетовые и кредитные карты ABB Miles, ABB Miles Premium. TamKart debet Visa Classic и Mastercard Standard можно будет приобрести всего за 5 манатов. Те, кто недавно приобрел дебетовые карты Azercell co-brand, получат 7Гб интернета (600 бонусов).

Карты ABB Miles и ABB Miles Premium также можно будет приобрести по выгодной цене до 30 ноября. Клиенты смогут получить карту ABB Miles за 20 манатов и карту ABB Miles Premium за 120 манатов.

Возможности заработка на этом не заканчиваются. Во время совершения покупок онлайн с помощью дебетовых и кредитных карт TamKart на сумму 100 манатов и более вы сможете дополнительно получить кэшбэк в размере 10 манатов. С одной и той же картой можно совершить максимум 5 транзакций и заработать кэшбэк в размере 50 манатов. В кампании примут участие первые 1000 карт - поспешите оценить возможности. Заказать карты АВВ можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.