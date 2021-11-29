Продолжается строительство дороги Барда-Агдам

Продолжается быстрыми темпами строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как передает Day.Az, протяженность автомобильной дороги Барда-Агдам, которая берет свое начало в городе Барда, составит 45 км. Согласно поручению главы государства, автомобильная дорога Барда-Агдам строится в соответствии с I техническим уровнем с 4 полосами движения с учетом плана развития Карабаха.

В настоящее время на 6 - 45-километровом участке автодороги Барда-Агдам продолжаются земляные работы. На участках, где дорожное полотно готово, ведутся работы по строительству фундамента дорожного полотна.

Отметим, первый 14-километровый участок трассы проходит через город Барда и несколько населенных пунктов Бардинского района. В целом же дорога охватит более 20 населенных пунктов, включая города Барда и Агдам.