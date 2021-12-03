https://news.day.az/economy/1411231.html В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума на 2022 год - НОВЫЕ СУММЫ
В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума на 2022 год - НОВЫЕ СУММЫ
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудил сегодня на пленарном заседании законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.
Согласно законопроекту, прожиточный минимум на будущий год по стране установлен в размере 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, пенсионеров - 176 манатов, детей - 193 маната.
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