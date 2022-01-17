Начните новое в новом году. Мечты исполняются у тех, кто действует

Не надо ждать понедельника, чтобы начать новую жизнь. Есть более веский аргумент - наступил новый год. Если вы давно хотите завести хобби или сменить профессию, пора делать первый шаг. Займитесь фотографией, освойте графический дизайн, встаньте на лыжи, попробуйте себя в диджеинге, даже музыке никогда не поздно учиться! Поддержит ваше начинание Umico Market - на крупнейшем в Азербайджане маркетплейсе можно найти все для хобби, спорта и работы.

Займитесь музыкой

Для этого хобби нет никаких возрастных преград. Преподаватели по музыке даже говорят, что заниматься с взрослыми проще, чем с детьми: они быстрее усваивают информацию и лучше понимают теорию. И не думайте, что стать музыкантом может только сверходаренный человек. При правильном подходе музыке можно научить 99% учеников. А вот факты для вдохновения: Леонард Коэн - канадский вокалист, композитор и поэт - начал карьеру профессионального музыканта в 33 года, Андреа Бочелли - итальянский вокалист - дебютировал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в 36 лет. Так что освоить музыкальный инструмент, если есть желание, никогда не поздно. Выбирайте на Umico Market гитары, скрипки, клавишные и ударные инструменты.

Станьте диджеем

Всем тонкостям работы диджея можно научиться по видео в интернете и на собственном опыте, но начать стоит с твердого намерения попробовать себя в этом деле и с покупки оборудования. Минимальный набор диджея - диски и наушники. Хотя сейчас все чаще играют с ноутбуков: на компьютере можно хранить десятки и сотни часов музыки. Еще нужен контроллер - устройство, с которого вы будете управлять музыкой: включать и выключать, накладывать эффекты. Студийное оборудование, микшеры, пульты, проигрыватели виниловых дисков - все это выбирайте на Umico Market.

Освойте живопись

Научиться рисовать в зрелом возрасте - очень даже реально. Для начала пробуйте изобразить простые и неподвижные предметы, ведь грамотно нарисовать куб - уже достаточно сложная задача. И еще один совет: чтобы был результат, нужно заниматься как можно чаще. Однажды кто-то из художников пожаловался Врубелю, что перестал точно видеть цвет, на что Врубель ему посоветовал рисовать по десять часов в день в течение года: "Тогда и краски вернутся". Даже если вы не претендуете на славу художника, заняться рисованием стоит: творчество уменьшает стресс и чувство тревоги. Все для творчества прямо сейчас вы можете найти на Umico Market: холсты и полотна, краски и кисти, мольберты и манекены для рисования.

Регулярно занимайтесь спортом

О пользе спорта и здорового образа жизни говорят кругом и всюду, но каждый из нас хоть раз в жизни начинал заниматься спортом с понедельника, а потом благополучно проваливал эту миссию. Секрет в том, чтобы найти то занятие, которое вам действительно по душе. Например, сейчас сезон горных лыж - попробуйте этот вид спорта. Стать частью вашей жизни может абсолютно любой вид активности: купите очки для плавания и отправляйтесь в бассейн, прогуливайтесь с палками для скандинавской ходьбы, выберите коврик для йоги и пилатеса и занимайтесь дома. А может, вам нужны перчатки для бокса? Все для занятий спортом выбирайте на Umico Market.

Попробуйте себя в роли фотографа

Чтобы стать хорошим фотографом, придется много учиться и снимать. При этом секрет успеха кроется вовсе не в дорогой технике. Интересный эксперимент провел молодой фотограф Скайлер Адамс, когда понял, что попал в гонку за дорогим оборудованием. Он купил камеру Canon за $1 и просроченную плёнку Fujifilm за $2 и целый месяц снимал только так - результат получился профессионального уровня. Поэтому всем новичкам советуют выбирать любительскую камеру, тренироваться на ней, параллельно обучаться теории и развивать насмотренность. Камеры любительского и профессионального уровня, объективы и вспышки, штативы и оборудование для фотостудий - все это ищите на Umico Market.

Освойте графический дизайн

Эту востребованную в 2022 году профессию можно получить всего за пару месяцев. Она пользуется большим спросом в интернет-пространстве, а сами специалисты могут рассчитывать на очень достойную оплату своей работы. Чему придется учиться? Владеть Adobe, Figma, уметь работать с цветом, типографикой, формой и композицией - это минимальная база. При этом количество необходимого софта и сервисов постоянно расширяется. Чтобы работать со всеми этими программами, вам понадобятся ноутбук, графический планшет, моноблок или стационарный компьютер, предназначенные специально для дизайнеров. Всю технику, которая пригодится для работы, можно найти на Umico Market.

Учитесь и будьте открыты новому в новом году вместе с Umico Market!