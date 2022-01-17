Азербайджан присоединился к логистическому проекту с Россией и Узбекистаном

К логистическому проекту "Агроэкспресс" по ускоренным поставкам продовольствия, который реализуют Россия и Узбекистан, присоединился Азербайджан, сообщили в понедельник Day.Az в министерстве экономики РФ.

По данным ведомства, преимуществами проекта "Агроэкспресс" в перспективе станут дополнительные конкурентные условия доставки, снижение издержек за счет ликвидации перегрузочных операций в пути следования товаров, что позволит создать необходимые условия для снятия логистических барьеров и создания товаропроводящей инфраструктуры.

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, которые приводятся в сообщении, Россия обладает положительным опытом в сфере организации экспортных маршрутов в восточном и центральноазиатском направлениях в рамках проекта "Агроэкспресс".

"Сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении позволит обеспечить добросовестных участников внешнеэкономической деятельности двух стран регулярным железнодорожным сервисом с полной фискальной прослеживаемостью и гарантированной сохранностью потребительских свойств перевозимых грузов. В дальнейшем проект будет масштабироваться на всем пространстве ЕАЭС, и страны союза в этом заинтересованы. Мы планируем обсудить этот вопрос на ближайшем заседании ЕЭК", - отметил замминистра.

Кроме того, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина считает, что открытие нового направления в рамках проекта "Агроэкспресс" позволит экспортерам быстро и без лишних логистических проблем доставлять продукцию покупателям.

"Учитывая объемы двусторонней торговли России и Азербайджана, возможно обеспечить курсирование двух смешанных поездов ежемесячно. Из России будут отправлять на экспорт зерно, растительное масло и кондитерские изделия, а из Азербайджана - свежие овощи и фрукты. Успешный старт проекта позволит также нарастить объемы экспорта по международному транспортному коридору "Север-Юг", подключив к маршруту поставки сельхозпродукции соседние страны", - сказала Никишина.

Отметим, что в рамках деятельности АО "РЖД Логистика" и ООО "Альянс Логистика" (Азербайджан) достигнута договоренность о консолидации грузов и организации перевозок как в крытых вагонах, так и в контейнерах, а также о предоставлении согласованной скидки с полной логистической ставки. В настоящее время сформированы ставки по маршрутам Самур-Дербент (овощи, фрукты) в крытых вагонах и Сумгайыт-Москва/Ворсино/Ростов (полипропилен) в контейнерах и крытых вагонах. При этом при согласовании ставок на другие номенклатуры грузов, от чего зависит цена перевозки, возможна обработка точечных запросов от экспортеров и индивидуальный расчет по каждой отправке.

В этом контексте генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев считает, что это выгодное направление с точки зрения сроков и экономики по сравнению с Суэцким каналом, в особенности для перевозки и перевалки зерна, фруктов, химической и нефтехимической продукции.

"Сегодня эксперты оценивают объем грузовой базы для проекта "Агроэкспресс" на маршрутах МТК "Север-Юг" на уровне 60 тысяч тонн в год. Это выгодное направление с точки зрения сроков и экономики по сравнению с Суэцким каналом, в особенности для перевозки и перевалки зерна, фруктов, химической и нефтехимической продукции. К 2025 году объем транспортируемых грузов можно нарастить до 100 тысяч тонн. Мы перешли к интенсивной фазе развития сотрудничества с азербайджанской стороной, АО "РЭЦ" и дирекцией проекта для организации устойчивого канала экспортно-импортных поставок продукции АПК и промышленности", - сказал Мурев.

Напомним, что в конце 2021 года первый "Агроэкспресс" по маршруту Россия - Узбекистан - Россия совершил тестовую перевозку грузов. Благодаря эксперименту специалистам удалось отработать все технологические и контрольные вопросы для дальнейшего тиражирования проекта.