Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество малого и среднего бизнеса

Азербайджан и Катар обсудили возможности сотрудничества между малым и средним бизнесом двух стран, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в Агентстве по развитию МСБ состоялась встреча его председателя Орхана Мамедова и исполнительного директора катарской компании Baladna Food Industries Рамеза Аль-Хаята. Эта компания удовлетворяет 95 процентов потребностей Катара в мясе, молоке и молочной продукции.

Аль-Хаят на встрече был проинформирован о поддержке и услугах, которые Агентство по развитию МСБ может оказать Baladna Food Industries.

Стороны также обменялись мнениями по вопросу реализации проектов в сфере сотрудничества МСБ двух стран.