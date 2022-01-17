Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество малого и среднего бизнеса - ФОТО
Азербайджан и Катар обсудили возможности сотрудничества между малым и средним бизнесом двух стран, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.
В сообщении отмечается, что в Агентстве по развитию МСБ состоялась встреча его председателя Орхана Мамедова и исполнительного директора катарской компании Baladna Food Industries Рамеза Аль-Хаята. Эта компания удовлетворяет 95 процентов потребностей Катара в мясе, молоке и молочной продукции.
Аль-Хаят на встрече был проинформирован о поддержке и услугах, которые Агентство по развитию МСБ может оказать Baladna Food Industries.
Стороны также обменялись мнениями по вопросу реализации проектов в сфере сотрудничества МСБ двух стран.
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