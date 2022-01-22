В Азербайджане вступил в силу новый социальный пакет

Автор: Лейла Таривердиева

Уже не раз мы обращали внимание на то, что государственный бюджет Азербайджана на 2022 год стал еще более социально направленным, чем в предыдущие годы. Можно с полной уверенностью говорить о том, что проводимые в стране экономические реформы служат не только развитию экономики, но направлены на решение еще одной стратегической задачи - на укрепление социальной сферы. Экономическое и социальное развитие в нашей стране, точнее, в политике ее Президента Ильхама Алиева, неразрывно связаны. Так бывает не везде, во многих странах экономические реформы, наоборот, наносят удар по социальной сфере, и государство не особо волнует, как население будет выпутываться из навалившихся проблем.

Иное дело Азербайджан. Задумывая и реализуя реформы, здесь обязательно предварительно просчитывают, как это может отразиться на социальной сфере, и стараются направлять процессы так, чтобы они положительно сказывались в конечном итоге на благосостоянии народа. В недавнем интервью национальным телеканалам глава государства затронул эту тему, подчеркнув, что проводимая в Азербайджане политика в экономической и социальной сферах дополняют друг друга. Он заметил, что, как показывает история, коренные экономические реформы чаще всего негативно отражались на благосостоянии людей. В Азербайджане предпринимаются усилия к тому, чтобы социальная сфера постоянно находилась в центре внимания и коренные экономические реформы не оказывали негативного влияния на благосостояние людей. В качестве исключения глава государства привел девальвацию маната, на которую правительство было вынуждено пойти, чтобы сохранить валютные резервы.

Но этом был единственный случай в период президентства Ильхама Алиева, когда государство не могло компенсировать гражданам все потери, потому что они были реально серьезны. Тем не менее, довольно скоро ситуация начала выправляться, потому что социальные реформы тоже не стояли на месте и двигались параллельно.

За последние пять лет фонд оплаты труда в Азербайджане вырос в 1,8 раза (на 3,658 миллиарда манатов). За последние три года в нашей стране было принято более 900 нормативно-правовых актов по улучшению социального обеспечения населения. По результатам исследований, проведенных в начале 2020 года Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов, Азербайджан занял первое место среди участников СНГ и в регионе по размеру минимальной пенсии и минимальной заработной платы. На сегодня ситуация не изменилась. Наша страна также сохраняет лидерство в СНГ по индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий.

В декабре прошлого года Президент страны подписал сразу несколько распоряжений, касающихся увеличений зарплат, пенсий и социальных пособий. Это был не просто подарок гражданам к Новому году. Эти шаги были вызваны необходимостью поддержать граждан в условиях набирающей силу инфляции. Рост цен на продовольствие в мире неизбежно достиг и границ Азербайджана. Особенно чувствительным стало страны, известной высоким уровнем потребления хлеба, подорожание в цепочке зерно-мука-хлеб на мировом рынке. В Азербайджане, как неоднократно повторял Президент Ильхам Алиев и что еще раз подчеркнул в недавнем интервью, в центре государственной политики находится гражданин. Обеспеченность граждан, повышение уровня их благосостояния создает и государству условия для успешных экономических реформ. Искусственно удерживать цены на хлеб внутри страны, учитывая ускоренное подорожание зерна на мировом рынке, было невозможно, но государство, несмотря на все трудности, связанные с недавней войной, пандемией и затратами на восстановление освобожденных территорий, изыскало возможности для повышения заработков и пособий населения.

Декабрьскими распоряжениями Президента Ильхама Алиева реализовывался широкий социальный пакет. С 1 января 2022 года минимальная заработная плата увеличена на 20 процентов, минимальная пенсия - на 20 процентов, повышены стипендии, социальные пособия.

"Все это в целом обошлось нам в 1,5 миллиарда манатов и охватило более 2 миллионов человек. Считаем, что увеличенная заработная плата может быть расценена как компенсация за повышение цен на хлеб, и такой шаг предпринимается не впервые", - сказал глава государства. Азербайджанский народ, по его словам, может быть уверен в том, что в пределах возможностей, по мере появления возможностей государство будет направлять дополнительно собранные средства на решение социальных вопросов в первую очередь.

В подробностях о содержании вышеуказанных распоряжений главы государства мы ранее уже говорили. Поэтому повтори коротко. С 1 января этого года размер минимальной заработной платы по стране увеличен с 250 до 300 манатов. Эта мера коснется в общей сложности 800 000 работающих граждан, занятых в государственном и частном секторах поровну, в том числе педагогов. Повышение минимальной заработной платы позволит увеличить оплату труда на всех уровнях Единой тарифной сетки (ЕТС) в среднем на 20 процентов. Ежегодные дополнительные финансовые затраты на повышение минимальной заработной платы составляют 460 миллионов манатов.

Распоряжением Президента были также повышены пенсии отдельным категориям граждан, студенческих стипендий, выплаты за почетные звания, пособия инвалидам. Этими мерами будут охвачены 732 000 человек, в том числе 132 000 докторантов и студентов. На повышение в этом сегменте ежегодно будет выделяться дополнительно 200 миллионов манатов.

С 1 января 2022 года повышены также выплаты инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, пособия по старости и др.

Повышение размера минимальной оплаты труда неизбежно ведет к повышению зарплат в целом, в том числе в частном секторе. Потому что минимальный размер оплаты труда это универсальный механизм, позволяющий установить минимальную планку оплаты труда, независимо от формы собственности субъекта экономической деятельности. Кроме того, необходимо напомнить, что за последние три года в стране росла не только минимальная, но и средняя зарплата - она увеличилась на 74 процента. Именно средняя зарплата, отмечают экономисты, наиболее конкретно показывает реальное состояние дел в сфере оплаты труда в стране. Подобный рост медианных зарплат говорит о позитивных тенденциях в социальной политике руководства страны и демонстрирует реальный уровень обеспеченности населения.

Первый месяц реализации очередного социального пакета подходит к концу, и скоро граждане - работающие, пенсионеры, студенты и так далее - смогут ощутить результат декабрьских решений главы государства. И что важно - этот пакет далеко не последний, и в текущем году в социальной сфере для граждан Азербайджана еще будут хорошие новости.