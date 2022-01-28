Азербайджан значительно увеличил экспорт газа

В 2021 году Азербайджан экспортировал свыше 20 миллиардов кубометров природного газа на сумму порядка 5,4 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, в прошлом году на долю природного газа пришлось почти 25 процентов суммарного экспорта Азербайджана.