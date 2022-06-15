Определился победитель национального чемпионата MiniBoss Business School Baku

15 июня в Баку состоялся национальный чемпионат MiniBoss Business School Baku, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На чемпионате были представлены проекты детей и подростков в возрасте 6-17 лет в различных областях, среди которых инженерия, искусство, кулинария, керамика и другие. 12 команд презентовали свои проекты жюри, в состав которого вошли общественные деятели, эксперты в сферах бизнеса и инвестиций.

Члены команд рассказали о своих проектах, идеях их создания, целевой аудитории и возможностях реализации. Отвечая на вопросы членов жюри о своих проектах, участники команд проявили лидерские качества, ораторские навыки, предпринимательские, управленческие и креативные способности. В свою очередь представители жюри дали командам ценные рекомендации по ведению бизнеса, сделав акцент на различные направления по реализации проектов.

Как отметила основатель MiniBoss Business School Baku Нармина Гасанова, национальный чемпионат среди юных стартаперов в возрастной категории 6-17 лет в нашей стране проводится во второй раз.

"На состоявшемся в апреле текущего года стартап-форуме юные участники в формате презентации представили свои инновационные и креативные идеи. В стартап-форуме участвовали 12 команд, и со стороны жюри при поддержке спонсоров им были выделены денежные средства, минимальный размер которых составил 400, а максимальный - 5 000 манатов. В ходе стартап-форума некоторые участники продемонстрировали продукцию, а затем представили ее в различных центрах продаж. Прошедший сегодня национальный чемпионат носил соревновательный характер между командами. Команда-победитель чемпионата получила возможность принять участие в Международном чемпионате", - сказала Гасанова.

Директор MiniBoss Business School Baku Эльман Алиев напомнил, что в первый год участия Азербайджана в Международном чемпионате MiniBoss Business School представители нашей страны заняли третье место, что для первого года участия является достаточно хорошим результатом.

В организованном сегодня национальном чемпионате приняли участие команды MiniBoss Business School Baku, а также других государственных и частных школ столицы.

По итогам голосования жюри I место в национальном чемпионате заняла команда Smart Carbon c результатом 642 балла, на II месте расположилась команда Infanimals (590 баллов), III место заняла команда Pastyllicous (559 баллов). Победители и призеры были награждены кубками чемпионата.

Всем участникам были вручены сертификаты и подарки.

Отметим, что MiniBoss Business School Baku - это бизнес-школа для детей и подростков. Наряду со знаниями о бизнесе, MiniBoss Business School Baku учит лидерству, ответственности за свое дело и команду. Благодаря занятиям в MiniBoss Business School Baku у детей формируется способность к креативному мышлению. Они также получают возможность реализовать идеи в виде стартапа, а затем представить готовую продукцию.