https://news.day.az/economy/1472826.html В Баку состоится встреча с участием бизнесменов
В Баку состоится встреча с участием бизнесменов
В Баку при организации агентства "Brandup" и при поддержке "MÜSİAD Azerbaycan" состоится встреча бизнесменов.
Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на агентство "Brandup".
Согласно информации, встреча бизнесменов состоится 25 июня в отеле Fairmont.
Отмечается, что в общей сложности во встрече предполагается участие 150 человек, среди которых бизнесмены, руководители компаний, директора по маркетингу.
Основной целью мероприятия является обсуждение важности создания в стране брендов регионального, глобального уровня и возможных шагов в этом направлении на местном рынке.
Участие в мероприятии только по приглашению.
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