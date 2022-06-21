В Баку состоится встреча с участием бизнесменов

В Баку при организации агентства "Brandup" и при поддержке "MÜSİAD Azerbaycan" состоится встреча бизнесменов.

Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на агентство "Brandup".

Согласно информации, встреча бизнесменов состоится 25 июня в отеле Fairmont.

Отмечается, что в общей сложности во встрече предполагается участие 150 человек, среди которых бизнесмены, руководители компаний, директора по маркетингу.

Основной целью мероприятия является обсуждение важности создания в стране брендов регионального, глобального уровня и возможных шагов в этом направлении на местном рынке.

Участие в мероприятии только по приглашению.