Источник: Агентство международной информации Trend

Узбекистан и Азербайджан могут значительно повысить внешнеторговый оборот благодаря транзитным коридорам.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра "Стратегия развития" (Узбекистан) Эльдор Туляков, передает Day.Az.

Туляков отметил, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном динамично развивается на протяжении более 30 лет.

"Высокий стратегический уровень сотрудничества достигнут благодаря тесному диалогу и взаимопониманию президентов двух стран. За последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном вырос почти в семь раз: с 17,1 миллиона долларов в 2016 году до 118,9 миллиона долларов в 2021 году. По данным Госкомстата Узбекистана, в 2021 году объем двусторонней торговли с Азербайджаном составил 118,9 миллиона долларов, увеличившись на 42 процента по сравнению с 2020 годом. При этом за январь - май 2022 года объем товарооборота между странами составил 66,4 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос уже на 49,1 процента. Следует отметить, что Азербайджан входит в число немногих стран, с которыми Узбекистан имеет положительное сальдо в торговле. В 2021 году данный показатель с Азербайджаном составил 33 миллиона долларов", - сказал эксперт.

Кроме того, отметил он, Азербайджан является важной страной, через которую проходят основные транспортные маршруты в Турцию и другие страны Европы (железнодорожные и автомобильные), и эти маршруты следует далее расширять, особенно учитывая нынешнюю ситуацию на мировой арене.

"К примеру, уже функционируют железнодорожный коридор - внешнеторговый маршрут Узбекистана в западном направлении - Ташкент - Кунград - Бейнеу - Актау - Баку - Тбилиси - Поти - страны Европы. А также автотранспортный коридор AH5 (Международная азиатская сеть) Китай - Казахстан - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария, Е60 (европейское направление) - Франция - Швейцария - Австрия - Германия - Венгрия - Румыния - Грузия - Азербайджан - Туркменистан - Узбекистан - Таджикистан - Кыргызстан - Китай. При этом Узбекистан и его партнеры в западном направлении - Турция, Азербайджан, Грузия и другие заинтересованы в продвижении мультимодального транспортного коридора Азиатско-Тихоокеанский регион - Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа, пролегающий через территорию Китая, страны Центральной Азии, Каспий, Кавказ, Турцию и страны Европы", - сказал эксперт.

Туляков отметил, что по оценкам экспертов, реализация данного транспортного коридора сокращает время передвижения товаров из Центральноазиатских стран втрое.

"Кроме того, реализация данного мультимодального транспортного коридора через Узбекистан и Азербайджан позволит нашим странам значительно повысить их внешнеторговый оборот, а также может значительно увеличить объем транзитных перевозок грузов через их территорию. На примере Узбекистана объемы транзитных перевозок грузов могут увеличиться с нынешних около 10 миллионов тонн до 23 миллионов тонн в 2030 году", - сказал эксперт.

По его словам, в нынешних кризисных условиях и на фоне вызовов в сфере продовольственной безопасности актуализируется вопрос диверсификации транспортных маршрутов, соединяющих Центральную Азию с Востоком и Западом через Каспий, Кавказ и далее - в Европу.

"В этой связи транспортные коридоры - как железнодорожные, так и автодорожные, развитие транспортной инфраструктуры, реализация общих транспортных проектов становятся важными направлениями сотрудничества для многих стран, в том числе для Узбекистана и Азербайджана", - сказал эксперт.

По его словам, нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан придаст новый импульс развитию двусторонних и многосторонних отношений двух стран, расширит возможности для продвижения тесного диалога.

При этом наиболее актуальными становятся дальнейшее углубление торгово-экономического взаимодействия, развитие транспортно-коммуникационных связей и инфраструктуры, а также расширение промышленной и транзитной кооперации, подытожил он.