Азербайджан - единственная страна, которая может обеспечить надежную поставку энергоносителей в ЕС

Недавно я побывал в Баку, в четвертом по величине городе Ширване. Нас тепло принимали, было много важных встреч с членами правительства - министром транспорта, связи и высоких технологий, заместителем министра иностранных дел и Государственного агентства по туризму. Переговоры были очень предметными, и я своими глазами увидел, как быстро развивается страна, какие большие у нее планы.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и перед ним открываются совершенно новые возможности по сотрудничеству с Европейским союзом. Сейчас отношения Азербайджана и ЕС выходят на новый уровень, и эти отношения взаимовыгодные, партнерские, имеющие долгосрочную перспективу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье депутата Европейского парламента Андриса Америкса, опубликованной в латвийском издании Baltijas Balss.

Парламентарий отмечает, что в Азербайджане есть все, в чем сейчас так остро нуждается Евросоюз - крупные запасы газа и нефти.

"Сегодня - это единственная - не побоюсь этого слова - страна, которая может обеспечить надежную поставку энергоносителей в страны Евросоюза, ведь у Азербайджана уже есть этот выход на Европу.

Да, конечно, азербайджанский газ сегодня не может полностью заместить объемы российского газа, но Азербайджан - очень серьезный поставщик энергоносителей на мировой рынок. Уже сегодня он обеспечивает нефтью и газом значительную часть Европы, в основном ее южную часть - Болгарию, Грецию, Италию. Этот маршрут принципиально важен для европейцев как альтернатива российским газопроводам. Его мощности можно наращивать, и инвесторы готовы вкладывать в это средства, поскольку видят хорошую перспективу. Страна, как меня заверили, готова вдвое увеличить объемы поставок. Этого достаточно, чтобы покрыть половину потребностей, например, Италии", - говорится в статье.

По мнению евродепутата, для полноценного развития необходимо подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Самый короткий путь по железной дороге в Европу проходит через Армению, и если странам удастся выстроить добрососедские отношения, это даст новый импульс развитию обеих стран. Думаю, все это понимают, и переговоры о мире могут быть конструктивными.

Есть и еще один очень важный аспект: Азербайджан можно без преувеличения назвать воротами на новые рынки, ведь через него открывается путь на Казахстан, богатую ресурсами страну, также заинтересованную в сотрудничестве с Евросоюзом, и выход к Каспийскому и Азовскому морю", - сообщил депутат Европарламента.

Он также коснулся темы налаживания новых транспортных коридоров, отмечая, что Азербайджан серьезно готовится к рывку.

"Там строятся дороги, прокладывается новая железная дорога стоимостью около двух миллиардов евро, и уже в 2023 году она должна заработать. Во время моих встреч с министрами, руководителями комитетов парламента мы говорили об этом, и я видел огромное желание Азербайджана быстро продвигаться вперед", - рассказал Андрис Америкс.

По его словам, страна становится ключевым партнером Евросоюза, закладываются основы экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

Издание напоминает, что Андрис Америкс во время своего недавнего визита в Азербайджан в качестве представителя Европарламента первым из евродепутатов побывал в Карабахе после окончания войны, в ходе которой Азербайджан вернул свои территории, в том числе город Шушу. Война закончилась 10 ноября 2020 года подписанием соглашения о прекращении огня.

"Ситуация здесь пока тяжелая, много разрушений. Основная задача властей сейчас - разминирование. Многие жители до сих пор не могут вернуться в свои дома, потому что это опасно - заминированы дороги, ущелья. Власти делают все, чтобы по возможности скорее наладить мирную жизнь. Им помогают европейские специалисты. Но я видел, что люди настроены позитивно, планов у них много, и это внушает оптимизм. Все это вместе взятое доказывает, что мир не плоский, а многомерный. Кризис, который произошел на одном направлении, открывает возможности для других стран. И сейчас самое время эти возможности развивать. На наших глазах формируется новая геополитическая реальность, складываются новые логистические цепочки. И надеюсь, что мой визит в Азербайджан внес свой вклад в это важнейшее для всего Евросоюза дело", - делится впечатлениями депутат Европарламента.