В Баку в Unbar прошла закрытая вечеринка в честь запуска в продажу главной новинки этого лета - мороженого Magnum Duet.

Эксклюзивно на вечеринке был представлен новый необычный вкус Magnum Duet, идеально сочетающий в себе нежнейшее сливочное мороженное с красными фруктами (ягодами) и миксом изысканного белого и классического шоколада Magnum, открывающий новую эру удовольствия.

Гости вечера, а ими стали топовые азербайджанские инфлуенсеры и блогеры, окунулись в атмосферу невероятного летнего праздника, наслаждаясь не только вкуснейшей новинкой, но интересными конкурсами и специальной музыкальной программой.

Эксклюзивно для мероприятия известная азербайджанская певица и композитор DiHaj и талантливый саксофонист Теймур Сулейманбейли создали свои авторские ремиксы на абсолютный хит из репертуара легендарной азербайджанской группы "Qaya" - песню "Ey, həyat sən nə qəribəsən", встреченные на ура гостями.

На позитивном вайбе event провели Фуад Гаджиев и Мехин Гумбатова, четко следовавшие, как и все приглашенные гости философии Magnum, в основу которой заложено следующее - один день, прожитый без удовольствия, это потерянный день. Вместе с Magnum все отпустили свои проблемы, отошли от ежедневной рутины и насладились восхитительным моментом!

Новинка Magnum Duet, как и ремиксы на хит культового азербайджанского квартета - это новый классический опыт во вкусе и музыке, который будет актуален всегда и никогда не выйдет из моды.

Откройте и вы для себя истинное удовольствие с новым Magnum Duet!