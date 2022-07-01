С сегодняшнего дня Болгария начинает принимать азербайджанский газ в полном объеме.

Как передает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ, газ в объеме одного миллиарда кубометров в год будет поставляться через временный пункт доставки Неа Месимврия, а не через строящийся интерконнектор Греция-Болгария (IGB), как это планировалось в рамках контракта на поставки.