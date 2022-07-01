https://news.day.az/economy/1475561.html Болгария начинает принимать азербайджанский газ в полном объеме - C СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Болгария начинает принимать азербайджанский газ в полном объеме - C СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
С сегодняшнего дня Болгария начинает принимать азербайджанский газ в полном объеме.
Как передает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ, газ в объеме одного миллиарда кубометров в год будет поставляться через временный пункт доставки Неа Месимврия, а не через строящийся интерконнектор Греция-Болгария (IGB), как это планировалось в рамках контракта на поставки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре