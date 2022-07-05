В Азербайджане увеличены средства, выделяемые на пособия по рождению ребенка

Средства, выделяемые на пособия по рождению ребенка в Азербайджане, увеличены еще на четыре миллиона манатов - до 24 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Это связано с увеличением размера пособия по рождению ребенка с 200 до 300 манатов с начала 2022 года.