https://news.day.az/economy/1476664.html В Азербайджане увеличены средства, выделяемые на пособия по рождению ребенка
В Азербайджане увеличены средства, выделяемые на пособия по рождению ребенка
Средства, выделяемые на пособия по рождению ребенка в Азербайджане, увеличены еще на четыре миллиона манатов - до 24 миллионов манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".
Это связано с увеличением размера пособия по рождению ребенка с 200 до 300 манатов с начала 2022 года.
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