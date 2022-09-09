Банк АВВ представил клиентам карту "VISA Business Platinum" которая наряду с основными возможностями также предоставляет дополнительные преимущества для лиц, совершающих частые деловые поездки за границу. В частности, держателям данной платёжной карты, при необходимости, в период командировок может оказываться медицинская и юридическая помощь. Карта "VISA Business Platinum" также предоставляет предпринимателям возможность пользоваться услугой Lounge Key на бесплатной основе. Кроме этого в аэропортах некоторых городов можно без каких либо удержаний воспользоваться услугой Fast Track и камерой хранения. С этими платёжными картами использование сервиса BOLT осуществляется с 50%-ой скидкой. Компании, которые часто отправляют своих сотрудников в командировки, также могут воспользоваться соответствующими возможностями данной карты для контролирования командировочных расходов.

Подробнее о преимуществах карты "VISA Business Platinum", срок действия которой составляет 3 года, вы можете узнать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.