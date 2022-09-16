Ожидается достижение ряда договоренностей между странами Организации тюркских государств на предстоящем саммите в Самарканде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев на состоявшемся в городе Шуша бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Договор об упрощении таможенных процедур между нашими странами уже почти готов к подписанию. Накануне саммита в Самарканде, проведение которого запланировано на 11 ноября этого года, этот договор будет подписан. Данный документ позволит нашим компаниям облегчить таможенные процедуры, что не менее важно, чем оказание финансовой поддержки", - сказал он.

Амреев добавил, что Организация работает и над соглашением о преференциальной торговле между тюркскими странами, что также позволит сэкономить значительные средства предпринимателей.

"Мы также начали работу над созданием режима свободной торговли между нашими государствами. Это непростой процесс, однако сегодня мы уже готовы подписать договор о свободной торговле в сфере инвестиций и сервиса", - отметил генсек.

Он также подчеркнул стремление Организации укрепить потенциал Транскаспийского коридора, заниматься развитием энергетического сотрудничества, что значительно увеличит потенциал тюркского мира на мировой арене.