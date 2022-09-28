Германия надеется на продолжение динамичного развития отношений с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан, который с 2020 года поставляет газ в Европу по Южному газовому коридору, обладает большим потенциалом для увеличения поставок.

Об этом в эксклюзивном интервью сказал Trend посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн, передает Day.Az.

"Энергетика стала очень критичным и важным вопросом с момента вторжения России в Украину и ее злоупотребления энергией в качестве оружия. Европа должна отреагировать и реорганизовать свою политику импорта энергоносителей. Нам пришлось заменить российский трубопроводный газ и начать увеличивать импорт из других источников. Сейчас есть ряд поставщиков, которые поставляют в ЕС больше газа, чем раньше", - отметил он.

По словам посла, Германия видит большой потенциал в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном.

"Это было бы вполне в интересах ЕС - диверсифицировать свой импорт энергоносителей. Через пару лет, при модернизации трубопроводных мощностей, Азербайджан мог бы экспортировать в ЕС 20 миллиардов кубометров. Как вы знаете, недавно председатель Еврокомиссии была здесь, чтобы заключить меморандум с Азербайджаном в этом вопросе", - сказал он.

Хорлеманн отметил, что поскольку это очень важный вопрос для Германии, страна хотела бы сделать основной акцент на сотрудничестве с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом в производстве ВИЭ - с точки зрения солнечной энергии, энергии ветра и "зеленого" водорода. ЕС было бы очень интересно использовать этот потенциал для достижения своих целей по сокращению выбросов углеводорода. Поэтому мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном. Немецкие компании со своими технологиями, опытом могут внести большой вклад в этом отношении", - добавил он.

Хорлеманн отметил, что в секторе ВИЭ активно работает много немецких компаний, несколько из которых посетили Азербайджан в июне этого года.

"Немецкие компании всегда ищут инвестиционные возможности, и они ищут лучшие условия по всему миру. Мы так же испытываем огромный интерес к Азербайджану, и рады некоторым недавним инвестициям, связанным с энергетическим сектором. Например, существует совместное предприятие между немецкой и азербайджанской компаниями по производству алюминия - инвестиции в размере 300 миллионов евро", - сказал он.

По словам посла, инвестиции в Азербайджан были сделаны из-за имеющихся здесь сравнительно дешевых источников энергии, в том числе возобновляемых источников энергии.

"Это открыло бы двери для Азербайджана на европейский рынок, который в будущем будет импортировать все больше и больше экологически чистых продуктов, в том числе экологически чистый алюминий", - добавил он.

Германия ведет интенсивный диалог с правительством Азербайджана о потенциале в секторе ВИЭ, в том числе о перспективах производства "зеленого" водорода, отметил посол.

"Между двумя правительствами продолжается диалог. В прошлый понедельник я встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, чтобы обсудить, среди прочего, производство "зеленого" водорода. Правительство Азербайджана очень заинтересовано в развитии этого сектора на фоне существования огромного рынка, особенно в ЕС", - сказал он.

Как отметил посол, Азербайджан обладает огромным потенциалом для производства "зеленой" энергии, как солнечной, так и ветряной. "Зеленую" электроэнергию, например, как и "зеленый" водород, можно было бы экспортировать на европейский рынок.

"Производство водорода - очень энергоемкий процесс. Если вы хотите производить водород по конкурентоспособной цене, вам нужны ВИЭ, потому что они в основном бесплатны, не считая первоначальных инвестиций в них. С учетом целей ЕС по сокращению выбросов углеводорода до 2030 года нам необходимо резко сократить наши выбросы CO2, особенно в энергоемких отраслях промышленности, и это можно сделать только за счет использования "зеленого" водорода вместо обычного газа", - пояснил Хорлеманн.

Посол отметил большой интерес со стороны Германии, в том числе делового сектора, к сотрудничеству с Азербайджаном в области ВИЭ.

"Мы надеемся развиваться и участвовать в новых проектах, предложенных азербайджанской стороной. Я очень оптимистичен и уверен, что немецкие компании с их огромным опытом в этом секторе примут участие во всех проводимых в этой области публичных тендерах. С очень высокой долей ВИЭ в немецком секторе электроэнергетики, например, у нас очень хорошие возможности для участия в азербайджанском рынке в этой области", - добавил Хорлеманн.

Он также подчеркнул, что в первой половине этого года наблюдается сильный подъем и в двусторонней торговле между Германией и Азербайджаном, и это хорошая основа для развития торговли и увеличения экспорта в различных областях.

"Одними из наиболее перспективных областей сотрудничества являются те, где Германия традиционно была очень сильна, и это машиностроение, автомобильная промышленность, электроника, химия и т.д. Еще одна сфера, которую я хотел бы упомянуть, - инфраструктура и логистика. Азербайджан развивается как хаб между Востоком и Западом, особенно в рамках проекта Срединного коридора, и существует огромная потребность в большем количестве инвестиций в логистику и инфраструктуру Азербайджана, чтобы справиться с растущим потоком торговли и инвестиций.Таким образом, немецкие компании очень сильны в этом отношении. И третье, и мы говорили об этом ранее, - это весь сектор ВИЭ, где немецким компаниям есть что предложить с точки зрения технологий, и где Германия, с политической точки зрения, является мировым лидером", - пояснил Хорлеманн.

Говоря о наиболее перспективных сферах сотрудничества между Германией и Азербайджаном, посол выделил несколько областей.

"Насколько я знаю, в Азербайджане уже действует более 200 немецких компаний. Около 170 из них являются членами азербайджано-германской торговой палаты. Так что уже идет большая деятельность. И я думаю, что есть огромный потенциал в области энергетики и возобновляемых источников энергии. И затем, опять же, когда мы смотрим на потребности Азербайджана, на то, что нужно сделать, я возвращаюсь ко всему сектору инфраструктуры и логистики", - сказал он.

Что касается процесса реконструкции в Карабахе и роли Германии в этом отношении, Хорлеманн отметил, что Германия видит огромный потенциал для участия своих компаний в этом процессе.

"Что касается процесса восстановления в Карабахе, существует огромный потенциал для участия немецких компаний в секторах, где Германия традиционно очень сильна, таких как машиностроение, автомобильная промышленность, химическая промышленность и электроника", - сказал он.

Германия была бы особенно заинтересована в таких сферах, как устойчивые города, которые сочетаются с возобновляемыми источниками энергии и концепцией "умных" городов, а затем во всем, что касается базовой инфраструктуры и логистики, сказал посол.

"Например, немецкая компания принимала участие в строительстве аэропорта Физули. Я думаю, что в Карабахе есть необходимость строить дороги и города в целом. Именно в этом немецкие компании могли бы принять участие и внести наибольший вклад", - добавил Хорлеманн.

По словам посла, Германия, обладающая собственным опытом воссоединения и восстановления в Восточной Германии, очень хорошо осознает масштаб стоящей перед Азербайджаном задачи по восстановлению Карабаха.

"Это огромная задача. И мы также разделяем чувства азербайджанского народа относительно важности реконструкции, потому что во время воссоединения Германии и процесса реконструкции все слои общества отнеслись к этому с позитивом. Мы испытываем большое сочувствие и понимание к этой ситуации", - сказал он.

Что важно для вовлечения немецких компаний в процесс реконструкции, так это стабильная ситуация в области безопасности, отметил Хорлеманн.

"Во-первых, необходимо провести разминирование. Во-вторых, нужна стабильная среда для инвестиций. В этом отношении мирное соглашение с Арменией имело бы первостепенное значение для создания привлекательной для инвесторов среды. Немецкие инвесторы всегда мыслят долгосрочно, именно поэтому они хорошо известны как надежные партнеры в долгосрочной перспективе", - пояснил он.

Он добавил, что если Азербайджан решается на крупные инвестиции в долгосрочной перспективе, то нужно убедиться, что инвестиционная среда стабильна.

Деятельность по разминированию играет важную роль в вопросе экономического развития и восстановления Карабаха, отметил посол.

"Германия уже много лет является лидером в глобальных усилиях по запрещению наземных мин. И мы работали в различных регионах мира - в Европе, на Балканах, в Африке. У немецких компаний также есть большой опыт и технологии. Германия оказывает большую поддержку, в том числе финансовую, многосторонним организациям, в основном ООН, в деятельности по разминированию по всему миру. Мы делаем то же самое в случае с Азербайджаном", - сказал он.

Как отметил посол, если бы Азербайджан присоединился к Оттавской конвенции о запрещении наземных мин, это помогло бы внести еще больший вклад.

Далее посол Хорлеманн сказал, что Германия очень оптимистично настроена на углубление динамичных отношений с Азербайджаном, которые развивались за последние 30 лет.

"Помимо торговли и экономики, конечно, уже существует большое сотрудничество в сфере культуры. Германия очень заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном в области культуры. Мы только что приступили к новому проекту по реставрации исторических фотографий во Дворце Ширваншахов. Речь идет не только о восстановлении фотографий, но и о передаче лучших практик в этой области", - сказал он.

Как отметил Хорлеманн, нельзя недооценивать, что существует огромный обмен между людьми, едущими в Германию и Азербайджан.

"Человеческие контакты очень важны. Есть ряд немецких и азербайджанских городов-побратимов, которые имеют очень оживленные партнерские отношения: Баку - с городом Майнц, Сумгайыт - с Людвигсхафеном. Все это важно для содействия контактам между двумя обществами, что практически является основой всего, что мы делаем вместе", - добавил он.

Подводя итог, посол подчеркнул важность предстоящего празднования Дня германского единства и отметил, что в этом году Азербайджан и Германия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, обе страны восстановили полный суверенитет и свою независимость и стали сильными независимыми государствами, и это является очень хорошей основой для развития отношений.

"Конечно, для нас, немцев, 3 октября 1990 года, когда обе Германии воссоединились, имеет очень большое историческое и политическое значение, потому что это также означало окончание "холодной войны" и разделения Европы. Таким образом, это имеет европейское и даже глобальное значение. Это был конец противостояния Востока и Запада, и стена рухнула. У нас была возможность воссоединить Европу в целом. Конечно, когда речь заходит о воссоединении Германии, а затем о реконструкции, я говорил об этом в контексте Карабаха, у нас не было готового плана на этот счет. Нам приходилось много импровизировать, что тоже было в какой-то степени хорошо, потому что мы были очень гибкими в этом отношении. Это была большая задача: экономическая система Восточной Германии должна была перейти от плановой экономики к рыночной; тысячи миллиардов немецких марок и евро были инвестированы в инфраструктуру, повысив уровень жизни восточных немцев. Восточные немцы получили свободу за одну ночь, но многие также потеряли работу, мы должны были ввести немецкую марку в Восточной Германии в качестве общей валюты и так далее. Это задача поколений, которую вы не можете решить даже за десятилетие, на это уходит целое поколение. Тем не менее, конечно, этот процесс все еще продолжается. Но мы прошли долгий путь, объединив обе части Германии. Это была история успеха. Итак, какое это имеет отношение к Азербайджану? Азербайджан обрел свою независимость примерно через год после воссоединения Германии, то есть примерно в то же время. В этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений, и, конечно, обе страны восстановили полный суверенитет и свою независимость, стали сильными независимыми государствами, и это стало очень хорошей основой для развития наших отношений. Наши отношения развивались очень динамично, и мы с большим оптимизмом смотрим на то, что сможем продолжать в том же духе", - сказал в заключение Ральф Хорлеманн.