Поставки азербайджанского газа в Болгарию составляют основу проекта IGB

Поставки азербайджанского газа в Болгарию составляют основу проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева на церемонии коммерческого запуска IGB.

"Хочу подчеркнуть важность поддержки наших партнеров и друзей из Азербайджана. Сегодня Азербайджан представлен здесь на высочайшем уровне. Сегодня здесь присутствует Президент Ильхам Алиев. Поставки азербайджанского газа в Болгарию обеспечивают основу проекта и заполняют треть пропускной способности трубопровода с возможностью увеличения объемов", - сказала она.

Как отметила Георгиева, важность IGB выходит за национальные границы Греции и Болгарии.

"С вводом в эксплуатацию IGB мы вступаем в ключевой этап развития энергосистемы региона и делаем огромный шаг вперед к более сильной, взаимосвязанной и независимой Европе", - сказала исполнительный директор ICGB.

По словам Георгиевой, это первый проект в Болгарии, который обеспечивает реальную диверсификацию источников природного газа и энергетическую независимость.

"Это первый полностью автоматизированный газовый трубопровод в стране, и для его завершения мы выполнили третье по величине горизонтально направленное бурение в Европе. IGB также будет единственным прямым соединением Болгарии с TAP и сделает страну частью Южного газового коридора", - подчеркнула она.