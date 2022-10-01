https://news.day.az/economy/1499878.html Названа дата следующего заседания ОПЕК
Названа дата следующего заседания ОПЕК
45-е заседание Объединенного комитета по мониторингу на уровне министров (JMMC) и 33-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоятся в Секретариате ОПЕК в Вене 5 октября 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Эти предстоящие встречи станут первыми очными встречами министров с марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Отметим, что Азербайджан так же является участником соглашения ОПЕК+.
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