Названа дата следующего заседания ОПЕК

45-е заседание Объединенного комитета по мониторингу на уровне министров (JMMC) и 33-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоятся в Секретариате ОПЕК в Вене 5 октября 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эти предстоящие встречи станут первыми очными встречами министров с марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что Азербайджан так же является участником соглашения ОПЕК+.