Северная Македония хочет стать частью сети IGB

Северная Македония хочет стать частью сети интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Республики Северная Македония Стево Пендаровски.

"Мы отметили начало коммерческой эксплуатации газового интерконнектора Греция-Болгария, который открывает новые надежные ворота для доступа к диверсифицированным источникам природного газа не только для участвующих стран, но, в конечном счете, и для Юго-Восточной Европы. Чтобы обеспечить устойчивое развитие и удовлетворить потребности предприятий и домашних хозяйств, Северная Македония должна стать частью этой сети природного газа. Мы готовы предпринять все необходимые шаги в этом направлении", - говорится в публикации.