Муганбанк предлагает клиентам новые виды бизнес-кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса. Таким образом, предоставляя предпринимателям более эффективный и быстрый доступ к финансовым ресурсам, Муганбанк предоставляет бизнес-кредит "Инвойс-финансирование".

С помощью бизнес-кредита "Инвойс-финансирование" физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность малого и среднего бизнеса, реализующие товары и услуги по официальным договорам, могут осуществлять погашение дебиторской задолженности на основании заявленных инвойсов и счетов-фактур. Основными преимуществами кредита являются более выгодная процентная ставка, минимальное требование к документам, а также отсутствие залогового требования. Предприниматели могут получить в Муганбанке до 90% от суммы, указанной в инвойсе, путем предоставления соответствующих документов.

Другие особенности кредита "Инвойс-финансирование":

- Лимит финансирования: 30 000 AZN - 1 000 000 AZN

- Срок: до 3 месяцев

- Льготный период: 2 месяца

- Годовая процентная ставка: от 11 %

Вы можете получить более подробную информацию о необходимых документах и других условиях, перейдя по этой ссылке.

ОАО "Муганбанк" начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк" оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.