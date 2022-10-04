Выгодное предложение для учителей от банка АВВ! (R)
В преддверии Дня учителя, 5 октября, АВВ запускает новую кампанию. Согласно условиям кампании каждый преподаватель сможет получить кредит наличными от АВВ на выгодных условиях.
Условия кредита:
Сумма - до 30 000 манатов
Срок - до 60 месяцев
Комиссия - 0%
Страховой взнос - 0%
Годовая процентная ставка - от 12,9%
Кампания действительна до 12 октября.
Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей клиента, доступны во всех филиалах АВВ. Для приобретения кредита достаточно предоставить удостоверение личности, обратившись в любой филиал банка. Для избежания очередей, можно воспользоваться услугой Randevu на сайте банка. Также возможно получить кредит не посещая банк, посредством онлайн заказа в приложении АВВ mobile либо же в соответствующем разделе сайта банка ABB.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.
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