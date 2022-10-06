Может быть создана совместная свободная зона прикаспийских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал первый заместитель президента Ирана Мухаммуд Мухбир.

Выступая на Каспийском экономическом форуме в Москве, Мухаммед Мухбир призвал создать совместную свободную зону прикаспийских государств.

Он также выдвинул семь предложений для развития связей и повышения уровня сотрудничества с приграничными с Каспийским морем странами.