https://news.day.az/economy/1501213.html Может быть создана совместная свободная зона прикаспийских государств
Может быть создана совместная свободная зона прикаспийских государств
Может быть создана совместная свободная зона прикаспийских государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал первый заместитель президента Ирана Мухаммуд Мухбир.
Выступая на Каспийском экономическом форуме в Москве, Мухаммед Мухбир призвал создать совместную свободную зону прикаспийских государств.
Он также выдвинул семь предложений для развития связей и повышения уровня сотрудничества с приграничными с Каспийским морем странами.
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