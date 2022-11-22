В США вышла книга о двух нефтяных титанах

В США вышла в свет книга "Нефть США и Азербайджана в девятнадцатом веке: два Титана".

Труд подготовлен совместно американским геофизиком, автором Исторического словаря нефтяной промышленности Мариусом Василиу и азербайджанским ученым-нефтехимиком Мир-Юсифом Мирбабаевым.

Мир-Юсиф Мирбабаев - доктор химических наук, профессор Азербайджанского технического университета, автор множества научных трудов и книг по истории нефтяной промышленности, в том числе "Краткой истории азербайджанской нефти".

В "Двух Титанах" рассказывается о том, как на разных континентах начиналась промышленная добыча нефти и кто тут был первым. В аннотации к изданию отмечается: многие не знают, что первая в мире промышленная нефтяная скважина была пробурена в Азербайджане в 1846 году, за тринадцать лет до знаменитой скважины Дрейка в Пенсильвании. Книга охватывает историю нефтедобычи в Соединенных Штатах и ​​Азербайджане во всем ее динамизме, с самого начала до начала двадцатого века, от первых искателей до Standard Oil и братьев Нобель.

Книга уже получила позитивные отзывы американских специалистов. Представитель Института истории нефти Мэтью Сильверман назвал ее лучшим исследованием в данной области, а Р.Брайс из Университета Питтсбурга считает, что она обязательна к прочтению всеми, хоть немного интересуется историей мировой нефтяной промышленности, и даже тем, кто этим вопросом мало интересуется.

Как рассказал в беседе с Day.Az Мир-Юсиф Мирбабаев, в 2018 году в США была опубликована "Всемирная энциклопедия нефти", при работе над которой он консультировался с экспертами крупных нефтяных держав. А Азербайджан, как известно, является одним из первых мировых нефтяных титанов.

"Напомню, что в 1899-1901 годах по абсолютному количеству добытой нефти бакинская нефтяная промышленность занимала первое место в мире, дав 11,5 млн. тонн нефти в год, а американская только 9,1 млн. тонн. В 1846 году в Баку, в Биби-Эйбате была пробурена первая в мире скважина глубиной 21 м для разведки нефти. То есть, впервые в мире было осуществлено бурение на нефть с положительным результатом. В США то же самое произошло в 1859 году в штате Пенсильвания (то есть через 13 лет).

Так вот, автору энциклопедии посоветовали связаться со мной, и мы начали сотрудничать. Он задавал вопросы и получал от меня исчерпывающие ответы касательно раннего развития азербайджанского нефтяного дела. После выхода энциклопедии, у меня возникла идея написать книгу о сравнении развития ранней нефтяной истории двух нефтяных стран - Азербайджана и США. Я поделился идеей с Мариусом, и он полностью поддержал ее. Закипела работа, и в начале ноября увидели свет "Два Титана".

Конечно, желательно было бы перевести эту книгу на азербайджанский и русский языки - для увеличения читательской аудитории", - сказал азербайджанский нефтехимик.

Лейла Таривердиева