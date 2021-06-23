Азербайджан и тут оказался впереди всех

За множеством политических новостей и бурных событий в регионе и мире, многие упустили из виду одну важную дату - в июне 2021 года исполнилось 175 лет первой в мире промышленной нефтяной скважине. А пробурена она была в Баку, на месторождении Биби-Эйбат в 1846 году.

В истории человечества первые скважины (диаметром 12-15 см и глубиной до 900 м) для добычи соляных растворов бурили ударно-канатным способом еще за 2000 лет до н.э. Буровой инструмент, состоящий из долота и бамбуковых штанг, опускался в скважину на канатах толщиной 1-4 см, свитых из индийского тростника.

Бурение первых скважин в России (ударно-штанговое бурение) началось в IX веке и тоже было связано с добычей растворов поваренной соли. Основным импульсом для развития бурения скважин стала добыча углеводородного сырья. До середины ХIX века нефть добывалась в небольших количествах, в основном из неглубоких колодцев вблизи естественных выходов ее на поверхность. Со второй половины ХIX века спрос на нефть, особенно на ее составляющие, стал возрастать в связи с широким использованием паровых машин и дальнейшим развитием промышленности, требующей огромного количества смазочных масел.

Изучение государственных архивов России и Азербайджана показало, что первая в мире нефтяная скважина глубиной 21 м была пробурена в 1846 году по предложению члена Совета Главного управления Кавказа Василия Николаевича Семенова. В рапорте No 99, написанном еще 22 декабря 1844 года на имя генерала Александра Нейдгардта, Василий Семенов подробно описывает состояние нефтяных промыслов на Абшеронском полуострове и выдвигает конкретные предложения для увеличения добычи. После того, как на письмо Семенова был дан положительный ответ министра финансов России Федора Вронченко, Каспийской казенной палатой была выделена сумма в 1000 рублей серебром на бурение разведывательной скважины в районе Биби-Эйбата.

Это событие задокументировано так: "Каспийская казенная палата отпустила 1000 рублей серебром на отыскание посредством бурения новых месторождений чиновникам, состоящим в ведении означенной палаты и поручила им под руководством директора Бакинских нефтяных промыслов Корпуса горных инженеров майора Алексеева бурение в Бейбате".

Историческая скважина открылась после реконструкции для всеобщего обозрения 26 апреля 2017 года при участии Президента Ильхама Алиева. Скважина находится на своем места - на территории месторождения Бибиэйбат компании SOCAR, однако теперь месторождение соседствует с Новым бульваром. И это в своем роде феномен. Здесь демонстрируется часть фанерной трубы, изготовленной в ХIX веке из клена, для транспортировки нефти и нефтепродуктов, принадлежавших нефтедобывающей компании братьев Нобель, а также надскважинное оборудование, доставленное в Баку по заказу этой компании. Значимость открытия такого объекта заключается в том, что глава государства официально заявил о том, что первая в мире нефтяная промышленная скважина была пробурена в 1846 г. на Абшеронском полуострове ударным способом с применением деревянных штанг.

Уже в июле 1847 года в своих документах наместник на Кавказе князь Михаил Воронцов официально подтвердил факт окончания бурения первой в мире нефтяной скважины в 1846 году на берегу Каспийского моря (Биби-Эйбат) с положительным результатом.

Вновь обратимся к документу: вот что пишет князь Михаил Воронцов статс-секретарю, министру финансов России Федору Вронченко: "Я разрешил Шемахинской казенной палате произвести новые разведки на нефть в Бакинском уезде, на берегу Каспийского моря, в урочище Бейбад, посредством земляных буров, с употреблением требовавшихся на это расходов за счет 1000 руб. серебром, ассигнованных Вами в 1845 г. на этот предмет".

Особо важен и другой документ, который в 1847 году написал князь Воронцов статс-секретарю Вронченко уже после бурения бибиэйбатской скважины: "Признавая новый опыт нефтяных разведок, произведенный коллежским секретарем Мадатовым, заслуживающим внимания, судя по количеству нефти, собранной в короткое время, я предложил палате продолжать разведки на нефть на Балаханской площади... Так как на все приписанные нефтяные разведки ассигнованная Вами сумма уже израсходована, а результат разведок показывает благоприятный успех, то для дальнейшего углубления и расширения новых шахт, а также на обделку в правильный колодезь, с устройством деревянного сруба из бревен, одной главнейшей из означенных шахт... я разрешил палате отпустить из имеющихся".

В 1846 г. в Баку (Биби-Эйбат) пробурена скважина глубиной 21 м для разведки на нефть с положительным результатом. Работа была осуществлена под руководством директора бакинских промыслов майора Алексеева.

Таким образом, очевидно, что начало бурению нефтяных скважин было положено в Азербайджане в 1846 году на берегу Каспийского моря, и только спустя 13 лет после первой инициативы бакинцев было произведено бурение скважины в Пенсильвании американцами Эдвином Дрейком и Биллом Смитом (1859 год).

Небезынтересный факт: наместник на Кавказе князь Михаил Воронцов возглавлял российский отдел на состоявшейся 1 мая 1851 года крупнейшей Всемирной выставке в Лондоне, организатором которой являлся английский принц Альберт. Там впервые в мире в разделе "Химические продукты" демонстрировались образцы Бакинской нефти под номерами: 32) Нефть черная из Шемахинской губернии Бакинского уезда из урочищ Биби-Эйбат, Балаханы и Бинагады и 33) Нефть белая из урочища Сураханы.

Отметим, что это произошло за 8 лет до начала бурения первой американской скважины. Характерно высказывание наших современников, известных российских специалистов по истории нефти И.Г. Фукса и В.А. Матишева: "И хотя приток ее был невелик (имеется в виду бибиэйбатская скважина), важен был прецедент: впервые в мире в 1846 году было осуществлено бурение на нефть с положительным результатом. Это произошло за 13 лет до первой нефтяной скважины, пробуренной в Америке в 1859 году "полковником" (на самом деле - железнодорожным кондуктором) Эдвином Дрейком"

В "Горном журнале" (1827 год) горный инженер Николай Воскобойников отмечает: "Полуостров Абшерон представляет безлесую и почти бесплодную полосу земли... Но природа заменила недостатки страны сей, разлив в недра ея изобильные источники нефти и соли, которые не только удовлетворяют нужды жителей, но и служат источником их богатства... А черная нефть - черная смола. Она имеет главное течение во внутренности земли, но выходит и на дневную поверхность на различных высотах, и даже на дне морском".

В дальнейшем Николай Воскобойников несколько раз будет занимать пост директора бакинских нефтяных и солевых промыслов (в 1825 и в 1834-1838 годах), что положительно отразится на развитии азербайджанского нефтяного дела. К его основным заслугам следует отнести разработку обширного плана действий в области добычи, разведки, хранения, перевозки и сбыта нефти. Имея на своем пути существенные преграды со стороны власть имущих, всячески противившихся передаче колодцев казне, Воскобойников осуществил на Абшероне целый комплекс мероприятий, в конечном счете способствовавших созданию и развитию нефтяной промышленности в Азербайджане. А именно: бетонирование дна нефтяных амбаров; устройство для получения осветительного керосина путем перегонки сураханской нефти; ведение учета посредством нарезок на нефтехранилищах; применение белой и черной нефти вместо скипидара, дегтя и рыбьих жиров для освещения домов, уличных фонарей и маяков, а также для "напитывания строевого леса, употребляемого на стройке надводных частей судов".

В Балаханы в 1837 году начал действовать первый на Абшероне нефтеперегонный завод Воскобойникова, который "устроил особый перегонный снаряд и железные бочонки для перевозки". Этот завод успешно функционировал с ноября 1837 по август 1838 года. За это время было выработано более 900 пудов осветительного масла, позже отправленного в Астрахань. На заводе Воскобойникова впервые в мире была применена перегонка нефти вместе с водяным паром, а нефть подогревалась при помощи природного газа.

Так что можно с уверенностью сказать - Баку был флагманом мировой нефтедобычи и сыграл свою историческую роль в развитии нефтяной промышленности.

Мир-Юсиф Мирбабаев,

нефтехимик, доктор химических наук, профессор Азербайджанского технического университета, автор научных трудов и книг по истории нефтяной промышленности, в том числе "Краткой истории азербайджанской нефти"