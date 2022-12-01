Денежная база в Азербайджане выросла

Денежная база по итогам ноября 2022 года составила 16,708 миллиарда манатов, что на 17,01 процента, или 2,429 миллиарда манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Центральном банке Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в ноябре 2021 года составила свыше 14,279 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.