https://news.day.az/economy/1515991.html Денежная база в Азербайджане выросла
Денежная база в Азербайджане выросла
Денежная база по итогам ноября 2022 года составила 16,708 миллиарда манатов, что на 17,01 процента, или 2,429 миллиарда манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Центральном банке Азербайджана.
Денежная база в Азербайджане в ноябре 2021 года составила свыше 14,279 миллиарда манатов.
Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.
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