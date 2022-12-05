Увеличены доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2023 г.

Доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год увеличиваются на 53 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, изменения в госбюджет-2023 были обсуждены на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 773 978,0 (+53 278,0) тысячи манатов, расходы - 33 353 278,0 (+53 278,0) тысячи манатов, в том числе централизованные доходы - 30 016 998,0 (+53 278,0) тысячи манатов. Местные доходы утверждены в размере 756 980,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 32 583 992,0 (+53 278,0) тысячи манатов, местные расходы - 769 286,0 тысячи манатов.

После обсуждения бюджет был рекомендован на пленарное заседание в третьем чтении.