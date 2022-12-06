Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, пока инвесторы оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае и введение потолка цен на российскую нефть,. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 82,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 77,19 доллара.

Рынки оценивают перспективы роста нефтяного спроса после смягчения карантинных ограничений в Китае - одном из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

Также инвесторы оценивают перспективы поставок "черного золота" после вступления в силу западных санкций. Так, Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

Глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит агентство Bloomberg, считает, что существует неопределенность относительно того, "как быстро Китай будет смягчать коронавирусные меры, а также полного влияния запрета ЕС и ограничения цен G7". "Однако на данный момент, учитывая, что предельная цена G7 находится выше уровня, на котором торгуется Urals, мы ожидаем, что это не окажет прямого влияния", - заключил эксперт.