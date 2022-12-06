Азербайджан стремится к развитию космической отрасли

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан демонстрирует стремление к развитию космической отрасли.

Об этом сказал Trend во вторник исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Фейхтингер, передает Day.Az.

По его словам, за последние годы Азербайджан добился поразительного прогресса в космической отрасли.

Фейхтингер подчеркнул, что у страны уже есть три собственных космических спутника, и сфера телекоммуникаций является очень важной в регионе.

"Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Баку в следующем году, является еще одним важным шагом в развитии азербайджанской космической отрасли", - сказал он.

Исполнительный директор федерации также отметил, что в ходе контактов с дипломатическими представительствами разных стран предоставляется информация о проведении в следующем году в Баку Международного конгресса астронавтики, в котором страны могут принять участие.