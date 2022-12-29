TAP и IGB имеют стратегическое значение для Юго-Восточной Европы

Трансадриатический трубопровод (TAP) и Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) имеют стратегическое значение для Балкан и региона Юго-Восточной Европы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в статье заместителя министра иностранных дел Греции Костаса Фрагогианниса, опубликованной в специальном выпуске газеты "To Vima tis Kiriakis".

"В последние несколько месяцев 2022 года зафиксирован беспрецедентный уровень инвестиционной активности в энергетическом секторе. Такие проекты, как TAP и IGB, интерконнектор Греция-Северная Македония, плавучая станция для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе, а также перспектива строительства большего количества таких плавучих станций вокруг Греции, имеют стратегическое значение для Балкан и Юго-Восточной Европы и превращают Грецию в региональные энергетические ворота в ЕС", - сказал он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.