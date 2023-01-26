Азербайджан мониторит водные ресурсы Карабаха из космоса

ОАО "Азеркосмос" в целях эффективного использования водных ресурсов осуществляет мониторинг водохранилищ, горных озер и рек на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказали в четверг Day.Az в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, на основе мониторинга космических снимков реализуются важные проекты в области определения объемов водохранилищ, влияния климатических изменений на водный баланс озер и рек, улучшения водоснабжения, удовлетворения потребности в оросительной системе сельскохозяйственных полей.

"Кроме того, в рамках достигнутого соглашения о сотрудничестве "Азеркосмос" и ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" будут осуществлять мониторинг водохозяйственных территорий с помощью космических снимков, полученных со спутника Azersky. Уже начат контроль водоканала Валвалачай-Тахтакорпю протяженностью более 34 километров", - добавили в ОАО.