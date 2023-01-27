Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 января повысилась на 0,49 доллара относительно предыдущего показателя и составила 89,94 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,54 доллара - до 87,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,1 доллара, составив 49,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 января повысилась на 1,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,9 доллара за баррель.