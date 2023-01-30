Определились участники проекта ”Сила женщин в бизнесе"

Завершился отбор участников по проекту "Сила женщин в бизнесе", который стартовал в 2022 году, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На участие в проекте, реализуемом по инициативе и при организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО "Rabitabank", Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане и ООО "Марсол", поступило 134 заявки. Жюри выбрало 23 участников, ведущих деятельность в сельском хозяйстве, отраслях перерабатывающей, пищевой, легкой промышленности, творческой и других сферах в городе Баку и регионах страны.

30 января в Бакинском Доме МСБ состоялась презентация проекта "Сила женщин в бизнесе". На мероприятии с участием организаторов и партнеров проекта председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, председатель правления ОАО "Rabitabank" Айдын Гусейнов и председатель Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева проинформировали о важности проекта и мерах, которые будут реализованы в его рамках. Было отмечено что целью проекта является оказание поддержки повышению роли женщин-предпринимателей в экономике страны, их деловой активности, а также расширения их доступа к льготным финансовым ресурсам.

В рамках проекта будут организованы тренинги, производственная практика, мероприятия "networking".

По окончании проекта планируется награждение победителей. По трем лучшим проектам будут вручены денежные призы: первое место - в размере 5 000 манатов , второе - 3 000, третье - 2 000 манатов.

После мероприятия прошли первые тренинги для участников проекта "Сила женщин в бизнесе". Представители Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана проинформировали женщин-предпринимателей на темы коммуникации, лидерства, управления спорами и другие темы, ответили на интересующие их вопросы. Также председателем Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакиной Бабаевой был проведен тренинг по наставничеству.

Участники проекта ознакомились с деятельностью Бакинского Дома МСБ, где предпринимателям предоставляются услуги государственных и частных структур в едином пространстве.