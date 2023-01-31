В Азербайджане планируется значительно расширить ирригационные поля

Производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции является приоритетом развития экономики Азербайджана.

Об этом сказал во вторник заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров в ходе Национального форума по аграрной консультации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, рост сельскохозяйственной продукции по итогам 2022 года составил 27 процентов.

"Кроме того, ожидается расширить ирригационные поля с 50 до 200 гектаров. Мы придаем приоритетное значение развитию инноваций и применению технологий в секторе сельского хозяйства", - отметил он.

Джафаров отметил, что ведутся широкомасштабные работы по цифровизации госуслуг для фермеров.

"Их число на сегодняшний день превышает 600 тысяч. Они уже широко начали использовать ряд наших электронных услуг, в частности, услуги по страхованию", - заявил он.

Замминистра сообщил, что для достижения целей стратегии развития сельского хозяйства министерство тесно сотрудничает с ЕС и другими международными организациями.

"Со стороны ФАО мы реализуем проект по усилению консультации аграрной службы и услуг. В этом направлении совместные работы будут продолжены и в будущем", - добавил он.