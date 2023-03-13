bp и Агентство по развитию МСБ Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании

bp и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли и председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов

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