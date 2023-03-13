https://news.day.az/economy/1546096.html bp и Агентство по развитию МСБ Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании - ФОТО
bp и Агентство по развитию МСБ Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании - ФОТО
bp и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли и председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре