Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в понедельник утром корректируются после падения на прошлой неделе в отсутствие важных новостей. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,2%, до 74,74 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 69,44 доллара.

"Рынки продолжают следовать за макроэкономическими факторами. Для нефтяных рынков "отсутствие новостей - хорошая новость", так как выходные не принесли никаких новых потрясений для фундамента банковской системы", - прокомментировала агентству Блумберг аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte Ltd. Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).

Нефть умеренно дорожает, корректируясь после падения стоимости в конце предыдущей недели, вызванного очередной волной опасений инвесторов по поводу здоровья мирового банковского сектора из-за опубликованных агентством Блумберг новостей о том, что швейцарские Credit Suisse и UBS находятся под пристальным наблюдением минюста США, расследующего сотрудничество некоторых западных банков с клиентами, находящимися под американским санкциями.

Инвесторы также ожидают статистических данных. В среду, 29 марта, будет выпущен отчет о запасах сырой нефти в США за неделю, окончившуюся 24 марта. В прошлый раз данные продемонстрировали рост запасов на 1,1 миллиона баррелей вопреки ожиданиям их снижения.

А в пятницу, 31 марта, будет опубликован мартовский индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая. Предыдущий показатель составил 52,6 пункта. Китай - один из крупнейших импортеров нефти, и инвесторы внимательно следят за его экономическими показателями, чтобы оценить, как восстановление китайской экономики после политики "нулевого ковида" скажется на спросе на нефть.