Visa нацелена на развитие инноваций в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Visa нацелена на развитие инноваций на рынке Азербайджана.

Об этом сказал в интервью Trend старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, компания видит огромный потенциал и перспективы в развитии новых способов приема безналичных платежей.

"Безусловно, речь здесь идет и о поддержке проектов в секторах транспорта, женского предпринимательства, о расширении безналичных платежей по всей стране и обеспечении их безопасности. Проекты Visa также направлены на обеспечение прозрачности ведения бизнеса и проведения платежей, ускорение роста безналичных платежей и достижение других стратегических целей нашей компании", - добавил он.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году объем безналичных платежей составил 58,563 миллиарда манатов, что на 56,26 процента, или 21,133 миллиарда манатов превышает показатель 2021 года. В 2022 году дебетовыми картами были совершены 562,177 миллиона операций на сумму 54,231 миллиарда манатов (рост на 54,9 процента), а кредитными - 80,801 миллиона операций на 4,332 миллиарда манатов (рост на 78,3 процента).

По состоянию на первое января 2023 года число платежных карт в обращении составило 13,4 миллиона единиц. Прирост по дебетовым картам составил 18,7 процента, по кредитным - 29,4 процента.