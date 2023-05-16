Освобожденные территории будут охвачены мобильной связью

Azercell нацелен на 100-процентный охват освобожденных от оккупации территорий Азербайджана мобильной связью.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказала президент мобильного оператора Азербайджана Azercell Зарина Зейналова в ходе мероприятия "GSMA Mobile 360 Eurasia 2023".

"Мы обеспечиваем в Азербайджане связь для более чем 5 млн абонентов. Мы инвестируем в три основные направления: инфраструктуру, эффективность и человеческий капитал. Сегодня компания работает над проектом по расширению и охвату сети 4G. Мы обновили свыше половины мобильных станций и хотим установить еще 150 новых мобильных станций. Мы нацелены на охват Карабаха мобильной связью и внесение вклада в социальное развитие этого региона. Это также позволит ускорить процессы восстановления. Хочу также отметить запуск программы по улучшению и достижению эффективности предоставляемых услуг. Модернизируя и обновляя инфраструктуру, мы достигаем целей по обеспечению безопасной сети для своих абонентов", - сказала она.

Кроме того, Зейналова сказала, что Azercell разработал финтех-решение в прошлом году, которое позволило ускорить развитие сектора финансовой индустрии.