Венгрия заинтересована в развитии партнерства с Азербайджаном, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, об этом сказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в ходе встречи с азербайджанским коллегой Меджнуном Мамедовым.

Отметим, что Меджнун Мамедов подробно проинформировал на встрече об основных направлениях стратегии аграрного развития в Азербайджане, государственной поддержке аграрной сферы, реализуемых инновационных проектах.

"Сотрудничество между двумя странами во всех сферах динамично развивается. Мы поддерживаем инициативы по укреплению сотрудничества между двумя государствами во всех сферах. В Азербайджане существует надежная и благоприятная бизнес-среда", - сказал он.

Мамедов также призвал венгерских предпринимателей оценить инвестиционные возможности в Азербайджане.

В свою очередь, Иштван Надь подчеркнул, что венгерские предприниматели заинтересованы в инвестициях в Азербайджан, и отметил, что в этом направлении будут приняты меры стимулирования.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в аграрной сфере. Стороны подчеркнули, что Азербайджан и Венгрия имеют большой потенциал для расширения партнерства в области сельского хозяйства.

Было отмечено, что трансфер современных технологий в области сельского хозяйства, подготовка специалистов в аграрной сфере и экспорт аграрной продукции могут стать основными направлениями сотрудничества Азербайджана и Венгрии в области сельского хозяйства.

Стороны договорились о привлечении молодых азербайджанских специалистов к действующим в Венгрии программам практики, продолжении сотрудничества в области животноводства, изучении опыта Венгрии в области птицеводства и начале сотрудничества в этой области.