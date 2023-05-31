Азербайджан стал одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию

Импорт природного газа Турцией в марте сократился на 26,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 млрд 557 млн кубометров, из которых 922 миллиона кубометров было поставлено Азербайджаном.

Об этом свидетельствуют данные Управления по регулированию энергетического рынка страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В марте наибольшие объемы природного газа Турция закупила из России - 1 млрд 428 млн кубических метров. Далее следуют Азербайджан - 922 млн кубометров и Иран - 916 млн кубометров.

За указанный период импорт газа из России сократился на 48,2 процента, из Ирана - на 25,8 процента. Из Азербайджана поставки выросли на 21,2 процента.

Турция в марте импортировала около 3 млрд 70 млн кубометров газа по трубопроводам, и 1 млрд 487 млн ​​кубометров - танкерами в виде сжиженного природного газа (СПГ).

За отчетный период импорт трубопроводного газа сократился на 27,7 процента, а поставки СПГ - на 24,5 процента.

Импорт газа в целом сократился на 26,6 процента до 4 млрд 557 млн кубометров.