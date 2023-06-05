https://news.day.az/economy/1570647.html Глава ЦБ рассказал какие банки нужны Азербайджану
Глава ЦБ рассказал какие банки нужны Азербайджану
Важно, чтобы иностранные банки, желающие работать в Азербайджане, были инвестиционными банками.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал председатель Центробанка Талех Кязымов, выступая на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане имеется достаточное количество банков, предоставляющих потребительские кредиты.
"24 наших банка работают в этой сфере. Очень важны также поддержка малого и среднего бизнеса, наличие корпоративных, инвестиционных банков", - сказал он.
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