По этим направлениям будет увеличино финансирование из госбюджета

Расходы пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год прогнозируются в размере 36568,8 миллиона манатов, что на 3215,5 миллиона манатов, или 9,6 процента больше утвержденного ранее показателя и на 4504,2 миллиона манатов, или 14 процентов больше фактического исполнительного показателя госбюджета 2022 года.

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно обновленному государственному бюджету на 2023 год, который рассматривается на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, на текущие расходы государственного бюджета на 2023 год будут направлены 60,3 процента от общих расходов, или 22 миллиарда 039,3 миллиона манатов (на 681,7 миллиона манатов, или на 3 процента меньше ранее утвержденного показателя), на капитальные расходы - 36,5 процента от общих расходов, или 13 миллиардов 347 миллионов манатов (на 3719,7 миллиона манатов или на 38,6 процента больше утвержденного показателя), на общие расходы и расходы, связанные с обслуживанием государственного долга - 3,2 процента от общих расходов, или 1 миллиард 182,5 миллиона манатов (на 177,5 миллиона манатов, или на 17,7 процента больше утвержденного показателя).

Соответственно удельный вес капитальных расходов в составе государственного бюджета увеличится на 7,7 процентных пункта, удельный вес расходов, связанных с обслуживанием государственного долга - на 0,2 процентных пункта, а удельный вес текущих расходов уменьшится на 7,9 процентных пункта. Дополнительные необходимые затраты в целом охватывают следующие основные направления: 2260,0 миллиона манатов на увеличение расходов в связи с ускорением строительных, восстановительных и работ по реконструкции, проводимых в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре. После увеличения эти расходы составят 5 млрд 260 млн манатов; 1 млрд 105 млн манатов - на дальнейшее повышение обороноспособности и национальной безопасности страны, в том числе 1 млрд манатов - на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения. После увеличения расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения составят 2 млрд 70 млн манатов.